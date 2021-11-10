ЧС-2022: Боснійці перед матчем з Україною втратили ще одного лідера
Захисник збірної Боснії і Герцеговини Юсуф Газібеговіч перед відбірковим матчем чемпіонату світу-2022 проти України захворів на коронавірус
Про це повідомляє sportsport.ba.
Оборонець австрійського "Штурму" перед вирішальною грою кваліфікації ЧС-2022 заразився коронавірусом та пішов на самоізоляцію. Головний тренер Боснії і Герцеговини Івайло Петєв поки не викликав іншого футболіста на заміну основному гравцеві.
Раніше боснійці втратили через травму форварда італійського "Інтера" Едіна Джеко, участь якого у найближчих матчах опинилася під питанням.
Збірна Боснії і Герцеговини 13 листопада зіграє вдома проти Фінляндії, а 16 листопада прийматиме у Зениці Україну.
Збірна України перед вирішальним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.
- 9 листопада стало відомо, що Едін Джеко перед відбірковим матчем чемпіонату світу-2022 проти України отримав травму.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.01
Купівля 26.01Продаж 26.25
-
EUR
Купівля 30.01Продаж 30.39
- Актуальне
- Важливе