ЧС-2022: Боснійці перед матчем з Україною втратили ще одного лідера

Про це повідомляє sportsport.ba.

Оборонець австрійського "Штурму" перед вирішальною грою кваліфікації ЧС-2022 заразився коронавірусом та пішов на самоізоляцію. Головний тренер Боснії і Герцеговини Івайло Петєв поки не викликав іншого футболіста на заміну основному гравцеві.

Раніше боснійці втратили через травму форварда італійського "Інтера" Едіна Джеко, участь якого у найближчих матчах опинилася під питанням.

Збірна Боснії і Герцеговини 13 листопада зіграє вдома проти Фінляндії, а 16 листопада прийматиме у Зениці Україну.

Збірна України перед вирішальним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.