ЧС-2022: Лідер збірної Боснії і Герцеговини травмувався перед вирішальною грою з Україною
Форвард збірної Боснії і Герцеговини Едін Джеко перед відбірковим матчем чемпіонату світу-2022 проти України отримав травму
Про це повідомляє Klix.
Напередодні Едін Джеко пропустив тренування збірної через ушкодження, яке він отримав у матчі за "Інтер" у грі чемпіонату Італії проти "Мілана" (1:1). Наразі невідомо, скільки часу знадобиться нападнику на відновлення і чи зіграє він проти України 16 листопада у Зениці.
Збірна України перед вирішальним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 проти боснійців має 9 очок та займає в групі D друге місце.
Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.
Боснійці мають матч в запасі, 13 листопада вони прийматимуть Фінляндію.
- Нагадаємо, 25 жовтня Олександр Петраков назвав склад збірної України на наступні матчі та повернув Руслана Малиновського до національної команди.
- 6 листопада стало відомо, що захисник "Динамо" Віталій Миколенко через травму пропустить вирішальний матч збірної України у відборі чемпіонату світу проти Боснії і Герцеговини.
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