ЧС-2022: Бразилець із "Шахтаря" може змінити громадянство та зіграти за Україну проти Шотландії

Про це заявив журналіст Ігор Циганик на каналі FootballHub в YouTube.

За його інформацією, у натуралізації бразильця зацікавлений "Шахтар", оскільки в такому випадку футболіст не підпадатиме під ліміт на легіонерів в чемпіонаті України.

"В такому випадку з’явиться ще один футболіст, який зможе постійно грати, адже у "Шахтарі" не так багато українців, які можуть виходити з перших хвилин і постійно давати результат. У Степаненка є проблеми з коліном і не факт, що він зможе пройти весь сезон без травм", - сказав Циганик.

30-річний Алан Патрік грає за "Шахтар" з 2011 року з перервами на оренду в бразильських "Інтернасьоналі", "Палмейрасі" та "Фламенго". Кар'єру півзахисник розпочинав у "Сантосі".

У нинішньому сезоні Алан Патрік зіграв за "Шахтар" 20 матчів, забив 4 голи та віддав 6 результативних передач.

У разі зміни громадянства Алан Патрік зможе виступати за збірну України, яка 24 березня зіграє у півфіналі плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.

