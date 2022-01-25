ЧС-2022: Бразилець із "Шахтаря" може змінити громадянство та зіграти за Україну проти Шотландії
Бразильський півзахисник "Шахтаря" Алан Патрік може отримати українське громадянство
Про це заявив журналіст Ігор Циганик на каналі FootballHub в YouTube.
За його інформацією, у натуралізації бразильця зацікавлений "Шахтар", оскільки в такому випадку футболіст не підпадатиме під ліміт на легіонерів в чемпіонаті України.
"В такому випадку з’явиться ще один футболіст, який зможе постійно грати, адже у "Шахтарі" не так багато українців, які можуть виходити з перших хвилин і постійно давати результат. У Степаненка є проблеми з коліном і не факт, що він зможе пройти весь сезон без травм", - сказав Циганик.
30-річний Алан Патрік грає за "Шахтар" з 2011 року з перервами на оренду в бразильських "Інтернасьоналі", "Палмейрасі" та "Фламенго". Кар'єру півзахисник розпочинав у "Сантосі".
У нинішньому сезоні Алан Патрік зіграв за "Шахтар" 20 матчів, забив 4 голи та віддав 6 результативних передач.
У разі зміни громадянства Алан Патрік зможе виступати за збірну України, яка 24 березня зіграє у півфіналі плей-офф чемпіонату світу-2022 проти Шотландії.
- Нагадаємо, 21 січня колишній футболіст "Шахтаря" та збірної України Марлос заявив, що збирається продовжити кар'єру в США.
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