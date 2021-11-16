ЧС-2022: Форвард збірної Англії побив рекорд, який тримався 113 років

Про це повідомляє Daily Mail.

У відбірковому матчі ЧС-2022 проти Сан-Марино, в якому Англія перемогла з рахунком 10:0, Кейн забив чотири голи. Після цього у форварда стало 16 голів, якими він відзначився у 2021 році за національну команду.

Нападник "Тоттенгема" побив рекорд, що належав Джорджу Гілсдону, який у 1908 році забив 12 м'ячів. Цей результат у 1927 році повторив Діксі Дін.