Англія забила 10 голів Сан-Марино і тріумфально вийшла на ЧС-2022

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Англія забила у ворота Сан-Марино 10 голів. Покер оформив Гаррі Кейн, по одному голу відзначились Гаррі Магйвайр, Еміл Сміт-Роу, Тайрон Мінгс, Теммі Абрахам і Букайо Сака. Захисник Сан-Марино Філіппо Фаббрі забив автогол на старті зустрічі.



Англія з 26 очками виграла кваліфікаційну групу I та вийшла на ЧС-2022. Польща відстала на 6 балів і зіграє у плей-офф відбору. Позаду залишились Албанія, Угорщина, Андорра та Сан-Марино.



ЧС-2022



Кваліфікація. 10-й тур



15 листопада



Група I



Сан-Марино - Англія 0:10



Голи: Магвайр, 6, Фаббрі, 15 (авт.), Кейн, 27 (пен.), 32, 39 (пен.), 42, Сміт-Роу, 58, Мінгс, 69, Абрахам, 78, Сака, 79

Нагадаємо, 13 листопада у відбірковому матчі суперників збірної України по групі D Фінляндія перемогла у гостях Боснію і Герцеговину та позбавила її шансів на вихід на ЧС-2022.

Також у суботу збірна Франції розгромила Казахстан та вийшла до фінальної частини турніру.

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