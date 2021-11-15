Англія забила 10 голів Сан-Марино і тріумфально вийшла на ЧС-2022
У 10-му турі кваліфікаційного раунду ЧС-2022 збірна Англії розгромно перемогла Сан-Марино
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Англія забила у ворота Сан-Марино 10 голів. Покер оформив Гаррі Кейн, по одному голу відзначились Гаррі Магйвайр, Еміл Сміт-Роу, Тайрон Мінгс, Теммі Абрахам і Букайо Сака. Захисник Сан-Марино Філіппо Фаббрі забив автогол на старті зустрічі.
Англія з 26 очками виграла кваліфікаційну групу I та вийшла на ЧС-2022. Польща відстала на 6 балів і зіграє у плей-офф відбору. Позаду залишились Албанія, Угорщина, Андорра та Сан-Марино.
ЧС-2022
Кваліфікація. 10-й тур
15 листопада
Група I
Сан-Марино - Англія 0:10
Голи: Магвайр, 6, Фаббрі, 15 (авт.), Кейн, 27 (пен.), 32, 39 (пен.), 42, Сміт-Роу, 58, Мінгс, 69, Абрахам, 78, Сака, 79
- Нагадаємо, 13 листопада у відбірковому матчі суперників збірної України по групі D Фінляндія перемогла у гостях Боснію і Герцеговину та позбавила її шансів на вихід на ЧС-2022.
- Також у суботу збірна Франції розгромила Казахстан та вийшла до фінальної частини турніру.
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