ЧС-2022: Футболіста, який зробив дубль у матчі проти України, дискваліфікували на два роки
Півзахисника збірної Казахстану Руслана Валіулліна дискваліфікували на два роки за вживання допінгу
Про це повідомляє футбольний клуб "Тобол".
У клубі, за який виступає Валіуллін, заявили, що отримали лист від дисциплінарного комітету ФІФА (Міжнародної федерації футбольних асоціацій) про дискваліфікацію Руслана Валіулліна на 24 місяці – з 10 вересня 2021 року до 10 вересня 2023 року.
27-річний футболіст має намір подати апеляцію.
Руслан Валіуллін 1 вересня 2021 року забив у Нур-Сулатні два голи у ворота збірної України та допоміг Казахстану зіграти внічию 2:2 у відбірковому матчі чемпіонату світу-2022.
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9 вересня 2021 року стало відомо, що футболіст збірної Казахстану Руслан Валіуллін, який забив два голи у ворота України, здав позитивний тест на допінг.
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