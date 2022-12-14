Про це він розповів у коментарі Sportske Novosti.

За його словами, італійський суддя Даніеле Орсато несправедливо призначив пенальті, в епізоді, коли аргентинець Хуліан Альварес зіштовхнувся з хорватським голкіпером Домініком Ліваковичем.

"У моменті з першим голом, на мою думку, не було пенальті. Арбітр мав призначити кутовий на нашу користь, але не зробив цього. А потім поставив неіснуючий пенальті. Це зламало гру", - сказав Модріч після поразки від Аргентини з рахунком 0:3.

Він наголосив, що до пенальті збірна Хорватії добре діяла та контролювала гру.

"Нам трохи не вистачило гостроти в атаці, щоб бути небезпечнішими. Але до голу Аргентини ми не мали проблем, вони їх не створювали нам аж до пенальті. Це засмучує. Незабаром вони забили другий гол. Після такого важко грати", - констатував Модріч.

Водночас він визнав, що збірна Аргентини заслужила на вихід до фіналу.

"На жаль, ми програли. Треба привітати суперника, вони заслужили на вихід у фінал, якщо дивитися на всю гру загалом. Вони були кращими. Попереду матч за третє місце. Необхідно добре відновитися, перш за все морально, щоб виграти бронзу", - підсумував Модріч.

У матчі за третє місце збірна Хорватії 17 грудня зустрінуться із невдахою іншого півфіналу між Францією та Марокко, які зустрінуться сьогодні о 21:00.

Фінал ЧС-2022 відбудеться 18 грудня.

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