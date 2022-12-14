ЧС-2022: Модріч звинуватив арбітра, що він зламав гру Хорватії у півфіналі проти Аргентини
Лідер збірної Хорватії Лука Модріч заявив, що пенальті зламав гру його команди у півфіналі чемпіонату світу з футболу проти Аргентини
Про це він розповів у коментарі Sportske Novosti.
За його словами, італійський суддя Даніеле Орсато несправедливо призначив пенальті, в епізоді, коли аргентинець Хуліан Альварес зіштовхнувся з хорватським голкіпером Домініком Ліваковичем.
"У моменті з першим голом, на мою думку, не було пенальті. Арбітр мав призначити кутовий на нашу користь, але не зробив цього. А потім поставив неіснуючий пенальті. Це зламало гру", - сказав Модріч після поразки від Аргентини з рахунком 0:3.
Він наголосив, що до пенальті збірна Хорватії добре діяла та контролювала гру.
"Нам трохи не вистачило гостроти в атаці, щоб бути небезпечнішими. Але до голу Аргентини ми не мали проблем, вони їх не створювали нам аж до пенальті. Це засмучує. Незабаром вони забили другий гол. Після такого важко грати", - констатував Модріч.
Водночас він визнав, що збірна Аргентини заслужила на вихід до фіналу.
"На жаль, ми програли. Треба привітати суперника, вони заслужили на вихід у фінал, якщо дивитися на всю гру загалом. Вони були кращими. Попереду матч за третє місце. Необхідно добре відновитися, перш за все морально, щоб виграти бронзу", - підсумував Модріч.
У матчі за третє місце збірна Хорватії 17 грудня зустрінуться із невдахою іншого півфіналу між Францією та Марокко, які зустрінуться сьогодні о 21:00.
Фінал ЧС-2022 відбудеться 18 грудня.
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