Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні, 3 грудня, в 1/8 фіналу Нідерланди зіграють проти США, а Аргентина проти Австралії. Переможці — поборються між собою за півфінал.

Транслятори чемпіонату світу - регіональні телеканали "Суспільне", сайт "Суспільне Спорт" і Megogo.

ЧС-2022

Плей-офф. 1/8 фіналу

3 грудня

17:00 Нідерланди - США

21:00 Аргентина - Австралія

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb