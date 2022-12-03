ЧС-2022: розклад матчів і трансляцій 3 грудня
Сьогодні, 3 грудня, стартує плей-офф ЧС-2022 у Катарі
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 3 грудня, в 1/8 фіналу Нідерланди зіграють проти США, а Аргентина проти Австралії. Переможці — поборються між собою за півфінал.
Транслятори чемпіонату світу - регіональні телеканали "Суспільне", сайт "Суспільне Спорт" і Megogo.
ЧС-2022
Плей-офф. 1/8 фіналу
3 грудня
17:00 Нідерланди - США
21:00 Аргентина - Австралія
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