ЧС-2022: який вигляд має турнірна таблиця групи України після закінчення європейської кваліфікації
Збірна України з футболу посіла друге місце у групі D і зіграє у плей-офф кваліфікації ЧС-2022
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У заключному матчі Україна перемогла Боснію і Герцеговину з рахунком 2:0. У паралельній зустрічі Франція перемогла Фінляндію 2:0.
Франція з 18 балами зайняла першу позицію та отримала пряму путівку до фінальної частини турніру. Фінляндія з 11 очками - третя. Боснія і Герцеговина (7 пунктів) та Казахстан (3) - йдуть слідом.
Від Європи на ЧС-2022 напряму вийшли 10 переможців груп, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішували другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.
Вони будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.
Жеребкування стадії плей-офф кваліфікації ЧС-2022 відбудеться 26 листопада, а матчі пройдуть у березні 2022 року.
Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.
- 15 листопада стало відомо, що Олександр Петраков залишиться на посаді головного тренера збірної України, незалежно від результату відбіркового матчу проти Боснії і Герцеговини.
- 16 листопада у 10-му турі кваліфікації ЧС-2022 збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину.
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