ЧС-2022: з ким Україна може зустрітись у плей-офф

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Від Європи на ЧС-2022 напряму вийшли 10 переможців груп, ще три путівки будуть розіграні в плей-офф серед команд, які фінішували другими, та двома збірними, які отримають це право за рейтингом Ліги націй.



Україна, Португалія, Швеція, Італія, Уельс, Шотландія, Туреччина, Росія, Польща та Північна Македонія - команди, які посіли у своїх групах другі місця.



Чехія та Австрія зіграють у плей-офф завдяки рейтингу Ліги націй.



Збірні будуть розбиті на три квартети, які зіграють півфінальні та фінальні матчі плей-офф та визначать решту учасників ЧС-2022.



Жеребкування стадії плей-офф кваліфікації ЧС-2022 відбудеться 26 листопада. Матчі півфіналу пройдуть 24 березня 2022 року, а фінали - 29-го.



Фінальна частина чемпіонату світу відбуватиметься з 21 листопада до 18 грудня 2022 року в Катарі.

15 листопада стало відомо, що Олександр Петраков залишиться на посаді головного тренера збірної України, незалежно від результату відбіркового матчу проти Боснії і Герцеговини.

16 листопада у 10-му турі кваліфікації ЧС-2022 збірна України на виїзді перемогла Боснію і Герцеговину.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb