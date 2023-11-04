Чутки про смерть Путіна вигідні Кремлю, - Фейгін
Російський опозиційний політик Марк Фейгін вважає, що чутками про смерть Путіна Кремль переслідує свою мету
Про це він сказав у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"Люди хочуть обговорювати смерть Путіна. Тому що створюється пустотливий, але радісний внутрішній настрій, що нарешті позбулися цього людожера. Щодо "Путіна в холодильнику" - це чудовий мем. Путін у холодильнику на Валдаї – це дуже гарно звучить, як назва для хорошого стріму. Думаю, що є вигодонабувач у цій історії, адже Кремль коментував це, а міг би не робити цього. Їм є вигода з того, що весь час його ховають і кладуть у труну. То в нього рак, то ще щось, а він усе живий. Тобто Путін невмирущий, і забудьте, що його можна знищити. Проти нього навіть Пригожин ходив, і де він тепер?" - підкреслив Фейгін.
За словами російського опозиційного політика, чутки про смерть Путіна роблять його сильнішим, таким, якого не можна вбити.
"Як казав Ніцше - те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Відповідно чутки про смерть роблять Путіна сильнішим, таким, якого не можна вбити. І Кремль готовий попіаритися і показати, що Путін сидить на нараді і ховати його зарано. Вони готові з цього поіронізувати з далеким прицілом. Мовляв, Путін прямує до виборів, він цілком здоровий і бадьорий. Таку мету переслідують у Кремлі", - пояснив Фейгін.
- У січні повідомлялося, що Кремль розпочав підготовку до виборів 2024 року за участі Путіна.
- Пізніше стало відомо, що у Кремлі визначилися з кандидатами, які конкуруватимуть із Путіним на президентських виборах. Основний критерій – вік не молодше 50 років.
- Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що президент РФ Володимир Путін планує оголосити свою президентську кампанію у листопаді 2023 року, мінімально згадуючи про війну в Україні.
- Кадиров запропонував скасувати президентські вибори в РФ або провести їх з одним кандидатом.
- 26 жовтня у одному із анонімних російських телеграм-каналів з'явилося повідомлення про смерть Путіна.
- Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що вкид про нібито смерть російського диктатора Володимира Путіна є частиною передвиборчої кампанії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.28 Купівля 37.28Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.54Продаж 40.43
- Актуальне
- Важливе