Чутки про смерть Путіна вигідні Кремлю, - Фейгін

Про це він сказав у програмі "Студія Захід з Антоном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Люди хочуть обговорювати смерть Путіна. Тому що створюється пустотливий, але радісний внутрішній настрій, що нарешті позбулися цього людожера. Щодо "Путіна в холодильнику" - це чудовий мем. Путін у холодильнику на Валдаї – це дуже гарно звучить, як назва для хорошого стріму. Думаю, що є вигодонабувач у цій історії, адже Кремль коментував це, а міг би не робити цього. Їм є вигода з того, що весь час його ховають і кладуть у труну. То в нього рак, то ще щось, а він усе живий. Тобто Путін невмирущий, і забудьте, що його можна знищити. Проти нього навіть Пригожин ходив, і де він тепер?" - підкреслив Фейгін.

За словами російського опозиційного політика, чутки про смерть Путіна роблять його сильнішим, таким, якого не можна вбити.

"Як казав Ніцше - те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими. Відповідно чутки про смерть роблять Путіна сильнішим, таким, якого не можна вбити. І Кремль готовий попіаритися і показати, що Путін сидить на нараді і ховати його зарано. Вони готові з цього поіронізувати з далеким прицілом. Мовляв, Путін прямує до виборів, він цілком здоровий і бадьорий. Таку мету переслідують у Кремлі", - пояснив Фейгін.