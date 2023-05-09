Про це інформує Національна спілка журналістів України.

"Мене посадили в "одиночку". У порожньому поліцейському кабінеті на другому поверсі прикували за ліву руку кайданками до батареї та три доби я так просидів", - розповів про російський полон журналіст сайту "Нова Каховка. Сіті" Олександр Гунько і додав: "Кожен день були допити".

Медійник каже, що до нього додому 6 квітня приїхало близько 20 озброєних росіян і відвезли у Каховське районне відділення поліції. Тоді там працювали колаборанти.

Під час першого допиту ФСБшник бив Гунька по голові та називав "американською підстилкою", ймовірно тому, що сайт, в якому працював журналіст, був створений за підтримки Американського інституту демократії.

Крім того, російські окупанти розпитували про місцевих учасників Антитерористичної операції в Україні.

Журналіст наголосив, з ними поводилися не менш жорстоко.

"Напроти мого кабінету влаштували катівню і щодня приводили туди АТОвців. Я чув крики, навіть хрускіт кісток", – додав Гунько.