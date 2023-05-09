"Чув крики, навіть хрускіт кісток": журналіст з Херсонщини розповів про жорстоке поводження з ним та АТОвцями у полоні РФ
Російські військові в тимчасово окупованому місті Каховка Херсонської області піддають журналістів та колишніх військовослужбовців жорстоким тортурам
Про це інформує Національна спілка журналістів України.
"Мене посадили в "одиночку". У порожньому поліцейському кабінеті на другому поверсі прикували за ліву руку кайданками до батареї та три доби я так просидів", - розповів про російський полон журналіст сайту "Нова Каховка. Сіті" Олександр Гунько і додав: "Кожен день були допити".
Медійник каже, що до нього додому 6 квітня приїхало близько 20 озброєних росіян і відвезли у Каховське районне відділення поліції. Тоді там працювали колаборанти.
Під час першого допиту ФСБшник бив Гунька по голові та називав "американською підстилкою", ймовірно тому, що сайт, в якому працював журналіст, був створений за підтримки Американського інституту демократії.
Крім того, російські окупанти розпитували про місцевих учасників Антитерористичної операції в Україні.
Журналіст наголосив, з ними поводилися не менш жорстоко.
"Напроти мого кабінету влаштували катівню і щодня приводили туди АТОвців. Я чув крики, навіть хрускіт кісток", – додав Гунько.
- Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що українським політв'язням у РФ та на території тимчасово окупованого Криму систематично відмовляють у необхідній медичній допомозі.
- У перехопленій розмові зі знайомою росіянин визнав, що перерізає горло українських військовополонених після допитів.
- У Координаційному штабі заявили, що з полону вдається повертати воїнів, про яких зовсім не було інформації.
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