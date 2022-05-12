Про березневі звірства окупантів під Києвом стало відомо з камер відеоспостереження, які оприлюднив телеканал CNN.

"Обидва цивільних загинули після безсердечної стрілянини, яка суперечить так званим правилам війни, що забороняють нападати на цивільних осіб", - вказує телеканал.

На відео видно, як окупанти намагаються зайти до автосалону й говорять про щось з двома цивільними чоловіками. Як виявилось пізніше, це були власник автосалону, ім’я якого родина попросила не оприлюднювати, та 68-річний Леонід Пляц, який працював в автосалоні сторожем. Пізніше, коли чоловіки повернулися й пішли всередину автосалону, росіяни розстріляли їх в спини.

Камери відеоспостереження зафіксували першу спробу росіян захопити Київ у березні. Тоді на головній трасі до столиці відбувалися запеклі бої - українські війська протистояли російським військам та танкам з метою зупинки наступу.

"Але те, що сталося біля автосалону 16 березня, не було боєм між військовими і навіть не між військовими та озброєними цивільними… Це було боягузливе, холоднокровне вбивство двох беззбройних людей", - йдеться в сюжеті.

За даними телеканалу, на основі відео прокуратура проведе розслідування вбивства як воєнного злочину.

Нагадаємо, Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Росія не відмовилася від плану захопити столицю, через що він не може гарантувати повну безпеку місцевим, які повертаються додому. Він зазначив, що росіяни можуть атакувати "будь-якої секунди".

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