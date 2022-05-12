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Головна війна з Росією CNN опублікував відео, на якому окупанти застрелили двох беззбройних мирних жителів під Києвом у березні

CNN опублікував відео, на якому окупанти застрелили двох беззбройних мирних жителів під Києвом у березні

12 травня, 2022 четвер
11:41
війна з Росією Буча геноцид

Журналісти CNN оприлюднили запис камер спостереження автосалону, де видно, як російські окупанти стріляють у спини двом цивільним чоловікам

Про березневі звірства окупантів під Києвом стало відомо з камер відеоспостереження, які оприлюднив телеканал CNN.

"Обидва цивільних загинули після безсердечної стрілянини, яка суперечить так званим правилам війни, що забороняють нападати на цивільних осіб", - вказує телеканал.

На відео видно, як окупанти намагаються зайти до автосалону й говорять про щось з двома цивільними чоловіками. Як виявилось пізніше, це були власник автосалону, ім’я якого родина попросила не оприлюднювати, та 68-річний Леонід Пляц, який працював в автосалоні сторожем. Пізніше, коли чоловіки повернулися й пішли всередину автосалону, росіяни розстріляли їх в спини.

Камери відеоспостереження зафіксували першу спробу росіян захопити Київ у березні. Тоді на головній трасі до столиці відбувалися запеклі бої - українські війська протистояли російським військам та танкам з метою зупинки наступу.

"Але те, що сталося біля автосалону 16 березня, не було боєм між військовими і навіть не між військовими та озброєними цивільними… Це було боягузливе, холоднокровне вбивство двох беззбройних людей", - йдеться в сюжеті.

За даними телеканалу, на основі відео  прокуратура проведе розслідування вбивства як воєнного злочину.

  • Нагадаємо, Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Росія не відмовилася від плану захопити столицю, через що він не може гарантувати повну безпеку місцевим, які повертаються додому. Він зазначив, що росіяни можуть атакувати "будь-якої секунди".

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Новини
вбивства
окупанти
цивільні
CNN
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