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OPINION

CNN та Skynews покарали за те, що Зеленський не став головним ньюсмейкером у Херсоні

Юрій Бутусов
15 листопада, 2022 вiвторок
08:08
Погляд Юрій Бутусов

Позбавлення акредитації знімальних груп CNN та Skynews не має нічого спільного з захистом військової таємниці

Позбавлення акредитації знімальних груп CNN та Skynews не має нічого спільного з захистом військової таємниці, це покарання за те, що західні журналісти з’явились у Херсоні раніше президента Зеленського та не показали його головним ньюсмейкером.

CNN та Skynews показали усьому світу як люди кидаються на шию визволителям в день звільнення міста, ці кадри показав увесь світ, і карати їх за ці історичні кадри є аморальним, подивіться відео, чи можна за таке карати, це ж ганьба для нас самих!

Українським журналістам заборонили знімати Херсон до приїзду президента, і ми, журналісти, це виконали, навіть розуміючи його абсурдність, і це говорить про нашу слабкість, на жаль. Українське суспільство та увесь світ раніше вже позбавили багатьох важливих для усіх нас сюжетів – позбавили відео про вступ наших військ у звільнений Ізюм, у звільнений Куп’янськ, позбавили й зараз відео про звільнення Херсону. Тому я дякую, що CNN та Skynews зробили у Херсоні ту роботу, яку мали б виконати ми, українці.

Під час Балаклійської операції журналістам не можна було знімати звільнені міста та села, не можна було показати сльози радості та обійми звільненими українцями наших передових підрозділів, поки президент Зеленський не відвідав Ізюм та не провів фотосесію в Ізюмі. Минуло п'ять днів, фронт вже відкотився на 30 км від міста, і тільки тоді Зеленський наважився на приїзд, і увесь цей час знімати було заборонено. Тільки через п’ять днів журналістам організували престур.

CNN та Skynews не показали нічого таємного, тільки позитивне про Україну, але вони показали звільнення та воїнів, і не показали президента. Це він, на думку Офісу Зеленського, має повідомляти хороші новини

Зараз та ж абсурдна заборона по Херсону. CNN та Skynews не показали нічого таємного, тільки позитивне про Україну, але вони показали звільнення та воїнів, і не показали президента. Це він, на думку Офісу Зеленського, має повідомляти хороші новини, він має бути у центрі уваги. Президент приїхав через три дні після звільнення, але глядачі CNN та Skynews мали чекати.

Формальна підстава для позбавлення акредитації – це рішення Міноборони та наказ головкома ЗСУ № 73, але застосували його проти західних журналістів тільки під тиском Офісу президента абсолютно вибірково, оскільки виконувати ці процедури під час тотальної війни неможливо. Мене дивує, чому жодних пояснень по суті не дала по ситуації фактичний координатор роботи зі ЗМІ в армії заступник міністра оборони Ганна Маляр, і чому негатив від конфлікту з західними журналістами перекладений виключно на військових, які в цьому випадку — лише виконавці.

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Головне, що ніякої таємниці у сюжетах нема, ніяких проблем для наших військових західні журналісти не створили.

Заборона на висвітлення бойових дій, заборона на висвітлення звільнення українських міст та сіл журналістами у бойових порядках військ, обмеження свободи слова під час війни, фактичне закриття телеканалів, введення цензури та піар окремих представників влади, обмеження щодо журналістів, які не подобаються офісу президента, і позбавлення акредитації CNN та Skynews – все це ланцюжки однієї політики.

Інформація є верхнім, ключовим доменом сучасної мережецентричної війни, саме інформація мобілізує, дає уявлення про дії противника та проблеми наших військ, завдяки інформації до нас надходить військова допомога, гуманітарна допомога, добровольці, іноземні уряди корегують свою політику і десятки країн світу витрачають сотні мільярдів для прямої або опосередкованої боротьби з Росією. Завдяки журналістам вирішуються численні питання забезпечення та волонтерської допомоги, саме завдяки журналістам в українського суспільства висока волонтерська мобільність та здатність концентрувати зусилля на проблемних ділянках. Свобода слова є нашою перевагою, і є важливим щитом та зброєю нашої країни, і якісне використання цієї зброї може розв'язувати глобальні питання, давати нам можливість залучати набагато більші людські та матеріальні ресурси, виправляти власні помилки, реагувати на зміни обставин.

Головні герої цієї війни — це не ті, хто заповнив собою телемарафон, а ті, хто своєю кров'ю, жертовністю та працею виправляє усі ті провали в обороні, які створила перед війною українська влада

Створений небезпечний прецедент, який може призвести до того, що будуть позбавляти без адекватних причин акредитації й українські ЗМІ. Тому CNN та Skynews мають знов отримати негайно акредитацію, щоб робити важливу для усіх нас роботу.

А президент Зеленський має почати робити роботу Верховного Головнокомандувача, і для цього треба не про свій піар думати, а дати, наприклад, покази у прокуратурі чому він призначав у керівництво СБУ в Києві та у Херсоні російських шпигунів, які зараз під слідством, і чому у місті не була заздалегідь розгорнута оборона у лютому, і чому звільняти Херсон довелось тільки великою кров’ю багатьох тисяч українців. Головні герої цієї війни — це не ті, хто заповнив собою телемарафон, а ті, хто своєю кров'ю, жертовністю та працею виправляє усі ті провали в обороні, які створила перед війною українська влада.

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст, воїн ЗСУ.

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