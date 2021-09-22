COVID-19: за добу померли 105 українців
21 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 6 754 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 625, медпрацівників – 125)
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 2 175 осіб;
- летальних випадків – 105;
- одужало – 2 095 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 36 642 осіб,
- методом ІФА – 11 347 осіб,
- експрес-тестами – 34 254 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 362 559 осіб;
- одужало – 2 235 668 осіб;
- летальних випадків – 55 161;
- проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.82
-
EUR
Купівля 31.11Продаж 31.47
- Актуальне
- Важливе