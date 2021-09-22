COVID-19: за добу померли 105 українців

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 175 осіб;

летальних випадків – 105;

одужало – 2 095 осіб.

За добу протестовано:

методом ПЛР – 36 642 осіб,

методом ІФА – 11 347 осіб,

експрес-тестами – 34 254 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 362 559 осіб;

одужало – 2 235 668 осіб;

летальних випадків – 55 161;

проведено ПЛР-тестувань – 12 551 650.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (774), Дніпропетровській (556), Донецькій (460), м. Київ (456), Львівській (449) та Одеській (442) областях.