Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Коронавірус COVID-госпіталь у Харкові зупинив прийом пацієнтів

COVID-госпіталь у Харкові зупинив прийом пацієнтів

6 жовтня, 2021 середа
18:30

У Харкові обласний госпіталь ветеранів війни, відкритий під COVID-хворих 4 жовтня, за добу прийняв більше сотні пацієнтів і призупинив прийом хворих

Про це на брифінгу повідомив головний лікар закладу Юрій Федченко, передає Укрінформ.

"За минулу добу надійшло 110 пацієнтів, щоденно неможливо працювати в такому темпі, треба ж хворим надати допомогу, діагностику. Сьогодні нам хворих не направляють. Наявні ліжка залишаються в резерві", - сказав Федченко.

За його словами, всі шість ліжок реанімаційного відділення зайняті, п’ятеро пацієнтів -  перебувають на високопоточних дихальних апаратах.

Федченко зазначив, що госпіталь готовий взяти на роботу ще двох анестезіологів, кількох терапевтів і медичних сестер.

Заступник голови ОДА Михайло Черняк зауважив, що зі 146 пацієнтів, які наразі знаходиться в госпіталі, лише 3 – вакциновані.

"Тенденція по всій області. Більшість пацієнтів - невакциновані. З 2800 хворих, які наразі перебувають на лікуванні, лише 154 вакциновані", - заявив він.

 

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Харків
Здоров'я
хворі
Читайте також:
Олексій Гончаренко
5 жовтня, 2021 вiвторок
"Слуги народу" не можуть зібрати необхідну кількість голосів за відставку Разумкова, - Гончаренко
5 жовтня, 2021 вiвторок
У Байдена прокоментували згадку про Зеленського у Pandora Papers щодо відмивання $40 млн для Коломойського
Олександр Усик (ліворуч) проти Ентоні Джошуа
5 жовтня, 2021 вiвторок
Розвели як лохів: Екстренер Кличка запідозрив Усика та Джошуа у договірному бою
Київ
+13
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.27
    Купівля 26.27
    Продаж 26.51
  • EUR
    Купівля 30.3
    Продаж 30.7
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, середа
6 жовтня
20:33
У Раді пропонують запровадити обмеження для невакцинованих осіб, - нардепка Кравчук
20:09
поліція
Напад на журналістів "Схем": поліція перекваліфікувала статтю провадження
19:59
Зеленський зустрівся зі Штайнмаєром
19:47
У ЄС підтвердили підтримку європейських перспектив країн Західних Балкан
19:43
УЄФА зобразив Крим українським під час презентації Євро-2024
19:26
Комісія Київради вирішила перейменувати сквер Чкалова на честь Ступки
19:10
У в'язнів в ОРДЛО вимагають гроші, не передають їм ліки, утримують у приміщеннях без вікон, дверей, води і опалення, - Денісова
19:06
Деонтей Вайлдер
Я його вирублю, він більше не встане: Вайлдер ефектно пригрозив Ф'юрі
19:02
НАТО
"Офіцери розвідки РФ": НАТО вишле 8 російських дипломатів
18:47
Українську мову визнали офіційною в бразильському муніципалітеті
18:40
Руслан Малиновський
Треба бути самогубцем, щоб не викликати Малиновського, - ексворотар збірної України оцінив Петракова
18:26
"Потрібно ретельно розслідувати": у ЄС прокоментували напад на журналістів "Схем" в "Укрексімбанку"
18:07
Польща коронавірус
Захворюваність на COVID-19 зросла на 70% за тиждень, - МОЗ Польщі
17:58
кубок України з футболу
Кубок України: визначились дати матчів і транслятори 1/8 фіналу
17:49
Семен Семенченко
Справа Семенченка: екснардепа залишили в СІЗО
17:28
СБУ
На замовлення Росії: СБУ запобігла підпалу одного із генконсульств та замовному вбивству на Закарпатті
17:27
Лоренцо Інсіньє
Італія - Іспанія: букмекери спрогнозували, хто вийде у фінал Ліги націй
17:13
Укрексімбанк
Напад на журналістів "Схем": у Києві під "Укрексімбанком" провели акцію протесту, біля активістів із висоти упав вазон
16:56
Світовий банк
Світовий банк покращив прогноз зростання ВВП України на наступні два роки
16:56
Pfizer вакцина
Pfizer у рамках дослідження планує вакцинувати від COVID-19 все населення міста у Бразилії
16:38
На Рівненщині у 1,5 річної дитини виявили поліомієліт, - МОЗ
16:27
Scandinavian Airlines
Scandinavian Airlines відкрила прямий рейс з Києва у Стокгольм
16:19
Путін
Путін заявив, що Росія цьогоріч перевиконає контрактні обсяги транзиту газу через Україну
15:59
Наталка Діденко
На Україну насуваються заморозки та штормовий вітер, - синоптик Наталка Діденко
15:58
За новий інструмент для молекулярного конструювання: Нобелівську премію з хімії отримали двоє вчених
15:55
вакцина
Кабмін виділив 25 млн грн на рекламу вакцинації від COVID-19
15:44
Василь Ломаченко - Теофімо Лопес
Лопес назвав умову, за якої погодиться на реванш з Ломаченком
15:44
Президент Німеччини вшанував жертв Корюківської трагедії
15:40
Рахункова палата
Процедура відкликання Разумкова: Рахункова палата надала висновок
15:40
митник
Кабмін схвалив законопроєкт для уніфікації ставок ввізного мита
15:23
M/V TRUDY
У Франції затримали корабель з кокаїном, у складі екіпажу - українець, - МЗС
15:17
Україна отримала вакцини проти грипу від трьох виробників
15:16
Олександр Зінченко та Хабіб Нурмагомедов (ліворуч)
Український футболіст Зінченко виклав фото з обіймами з російським бійцем UFC Нурмагомедовим
14:58
PR
"Місто vs. Урбазаври": якими стали локації, трансформовані в рамках кампанії за підтримки бренду glo™
14:53
Євген Мецгер
Мецгер приніс вибачення журналістам за напад під час інтерв'ю
14:45
Офіс генпрокурора
Прокуратура готує дві підозри щодо нападу на журналістів "Схем" у кабінеті голови "Укрексімбанку"
14:27
Совські ставки
Верховний Суд підтвердив: Совські ставки належать киянам
14:25
Деонтей Вайлдер
Промоутер Усика розкрив обставини, які роблять Ф'юрі аутсайдером в бою з Вайлдером
13:59
На Полтавщині знайшли прикраси часів скіфів
13:49
пенсія
Мінімальна пенсія з 1 грудня зросте до 2,6 тис. грн: уряд збільшив видатки Пенсійного фонду на 18 млрд грн
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV