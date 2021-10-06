COVID-госпіталь у Харкові зупинив прийом пацієнтів

Про це на брифінгу повідомив головний лікар закладу Юрій Федченко, передає Укрінформ.

"За минулу добу надійшло 110 пацієнтів, щоденно неможливо працювати в такому темпі, треба ж хворим надати допомогу, діагностику. Сьогодні нам хворих не направляють. Наявні ліжка залишаються в резерві", - сказав Федченко.

За його словами, всі шість ліжок реанімаційного відділення зайняті, п’ятеро пацієнтів - перебувають на високопоточних дихальних апаратах.



Федченко зазначив, що госпіталь готовий взяти на роботу ще двох анестезіологів, кількох терапевтів і медичних сестер.

Заступник голови ОДА Михайло Черняк зауважив, що зі 146 пацієнтів, які наразі знаходиться в госпіталі, лише 3 – вакциновані.

"Тенденція по всій області. Більшість пацієнтів - невакциновані. З 2800 хворих, які наразі перебувають на лікуванні, лише 154 вакциновані", - заявив він.



