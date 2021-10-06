COVID-госпіталь у Харкові зупинив прийом пацієнтів
У Харкові обласний госпіталь ветеранів війни, відкритий під COVID-хворих 4 жовтня, за добу прийняв більше сотні пацієнтів і призупинив прийом хворих
Про це на брифінгу повідомив головний лікар закладу Юрій Федченко, передає Укрінформ.
"За минулу добу надійшло 110 пацієнтів, щоденно неможливо працювати в такому темпі, треба ж хворим надати допомогу, діагностику. Сьогодні нам хворих не направляють. Наявні ліжка залишаються в резерві", - сказав Федченко.
За його словами, всі шість ліжок реанімаційного відділення зайняті, п’ятеро пацієнтів - перебувають на високопоточних дихальних апаратах.
Федченко зазначив, що госпіталь готовий взяти на роботу ще двох анестезіологів, кількох терапевтів і медичних сестер.
Заступник голови ОДА Михайло Черняк зауважив, що зі 146 пацієнтів, які наразі знаходиться в госпіталі, лише 3 – вакциновані.
"Тенденція по всій області. Більшість пацієнтів - невакциновані. З 2800 хворих, які наразі перебувають на лікуванні, лише 154 вакциновані", - заявив він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.27
Купівля 26.27Продаж 26.51
-
EUR
Купівля 30.3Продаж 30.7
- Актуальне
- Важливе