Штам "Омікрон" у чотири рази заразніший за "Дельту", - дослідження
Вчені японського університету Кіото провели попередні дослідження штаму коронавірусу "Омікрон" і виявили, що він у чотири рази заразніший, ніж "Дельта", але рідше призводить до госпіталізації
Про це повідомляє Bloomberg.
Професор Хіроші Нішіура завдяки математичному моделюванню проаналізував дані геному південноафриканців у провінції Гаутенг. Згідно з дослідженням омікронний варіант, що викликає COVID-19, у 4,2 рази частіше передається на ранній стадії, ніж "Дельта", але проходить у легшій формі.
У інтерв'ю Associated Press директорка Центрів з контролю та профілактики захворювань США Рошель Валенські зазначила, що клінічні дані про новий штам обмежені.
Майже у всіх 43 людей у США, які заражені штамом "Омікрон", перебіг хвороби легкий, але може переходити у важку форму через певний час. Валенські додала, що статистика поки не точна, адже усі заражені - представники молоді, яка легше переносить інфікування.
- Нагадаємо, станом на 8 грудня штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже у 57 країнах.
- Дослідники з Гонконгу показали перший знімок COVID-штаму "Омікрон".
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