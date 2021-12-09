Штам "Омікрон" у чотири рази заразніший за "Дельту", - дослідження

Про це повідомляє Bloomberg.



Професор Хіроші Нішіура завдяки математичному моделюванню проаналізував дані геному південноафриканців у провінції Гаутенг. Згідно з дослідженням омікронний варіант, що викликає COVID-19, у 4,2 рази частіше передається на ранній стадії, ніж "Дельта", але проходить у легшій формі.



У інтерв'ю Associated Press директорка Центрів з контролю та профілактики захворювань США Рошель Валенські зазначила, що клінічні дані про новий штам обмежені.



Майже у всіх 43 людей у ​​США, які заражені штамом "Омікрон", перебіг хвороби легкий, але може переходити у важку форму через певний час. Валенські додала, що статистика поки не точна, адже усі заражені - представники молоді, яка легше переносить інфікування.

Нагадаємо, станом на 8 грудня штам коронавірусу "Омікрон" виявили вже у 57 країнах.

Дослідники з Гонконгу показали перший знімок COVID-штаму "Омікрон".