"Cпроба створити в Україні незаконні держструктури": ЄС засуджує викрадення росіянами мерів Мелітополя та Дніпрорудного, - Боррель
Очільник ЄС Жозеп Боррель засудив викрадення армією РФ мерів українських міст Мелітополя та Дніпрорудного
Про це він написав у Twitter.
"ЄС рішуче засуджує викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими збройними силами. Це чергова атака на демократичні інститути в Україні та спроба створення нелегітимних альтернативних державних структур", - написав Боррель.
- Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.
- Зеленський заявив, що, імовірно, Федорова катують та змушують на відео заявити про підтримку "руского міра".
- 13 березня голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що мера Дніпрорудного Євгена Матвеєва викрали росіяни.
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