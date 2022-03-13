"Cпроба створити в Україні незаконні держструктури": ЄС засуджує викрадення росіянами мерів Мелітополя та Дніпрорудного, - Боррель

Про це він написав у Twitter.

"ЄС рішуче засуджує викрадення мерів Мелітополя та Дніпрорудного російськими збройними силами. Це чергова атака на демократичні інститути в Україні та спроба створення нелегітимних альтернативних державних структур", - написав Боррель.

Нагадаємо, 11 березня з'явилася інформація про викрадення російськими окупантами міського голови захопленого Мелітополя Івана Федорова.

Зеленський заявив, що, імовірно, Федорова катують та змушують на відео заявити про підтримку "руского міра".

13 березня голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що мера Дніпрорудного Євгена Матвеєва викрали росіяни.