ДахаБраха під час туру по США зібрав $100 тисяч на допомогу Україні

Про це інформують на сторінці гурту у фейсбук.

ДахаБраха за трохи більше ніж місяць дав 24 концерти в містах Америки. Учасники написали, що це турне було одне із найскладніших і найбільш емоційно виснажливих.



На концертах гурт зібрав близько $100 тисяч від продажу сувенірів та з донейтів фонду, що відкрив Джазовий фестиваль у Сан-Франциско спеціально для ДахиБрахи. Також під час виступів транслювали реквізити фондів, які допомагають Україні.



"Ми побачили щиру реакцію і підтримку людей, які були на наших концертах, це справді вражало! Разом з тим, наші думки були в Україні, поруч з мільйонами людей, які ховаються в бомбосховищах, з тими, хто змушений залишити свій дім, з волонтерами, які шукають по всьому світу необхідні речі, врешті, з українськими військовими, що готові віддати життя заради перемоги добра над злом.



Так, наші концерти стали більш політичними, і ми дякуємо усім, хто дав можливість говорити про російсько-українську війну за допомогою мистецтва", – йдеться в повідомленні.



Довідково. ДахаБраха – український музичний етногурт, організатором і художнім керівником якого є Владислав Троїцький. У репертуарі гурту – пісні українською, кримськотатарською, англійською, німецькою, російською мовами.



Гурт сформувався на початку 2000-х рр у творчій атмосфері театру "Дах" із молодих фольклористів та музикантів, що їх згуртував навколо себе Владислав Троїцький. Три майбутні учасниці колективу – Ніна Гаранецька, Ірина Коваленко, Олена Цибульська вчилися в КНУКіМ, де співали у гурті "Кралиця". Майбутній чоловічий голос гурту Марко Галаневич пройшов у театрі ДАХ усі щаблі від освітлювальника й монтажника сцени до музиканта, паралельно навчаючись на філолога, а потім – працюючи редактором. Його доєднав до "Кралиці" Влад Троїцький, таким чином створивши новий колектив.



17 січня 2020 року гурт пройшов до фінального туру конкурсу на здобуття Шевченківської премії у номінації "Музичне мистецтво", а 27 лютого 2020 року стали лауреатами Шевченківської премії-2020.



27 березня того ж року гурт випустив, перший за останні чотири роки, альбом — "Alambari".

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