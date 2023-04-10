Далай-лама вибачився після появи відео, на якому він просив хлопчика "посмоктати" його язика

Про це інформує CNN.

У понеділок, після того, як в мережі поширили відео, офіс Далай-лами повідомив, що духовний лідер "бажає вибачитися перед хлопчиком і його сім'єю, а також його численними друзями по всьому світу за біль, який могли завдати його слова". Він додав, що вибачається за інцидент.

"Його Святість часто дражнить людей, яких він зустрічає, у невинній та грайливій формі, навіть публічно та перед камерами", - ідеться у заяві офісу Далай-лами.

Зазначають, що інцидент стався в лютому на заході на півночі Індії, у місті Дхарамсала. Відео було зняте на камеру на силі пагорба. Після його поширення в мережі багато людей критикували дії Далай-лами.

На відео можна побачити, як хлопчик підходить до 87-річного духовного лідера. Потім його запитують: "Чи можна тебе обійняти?". Після цього Далай-лама запрошує дитину на сцену, показує на його щоку і каже: "Спочатку тут". У такий спосіб він спонукав хлопчика до обіймів і поцілунку в щоку.

Далі на відео видно, як лауреат Нобелівської премії миру вказує на свої губи й каже: "Тоді я думаю, що нарешті також тут", після чого тягне хлопчика за підборіддя і цілує його в губи. За кілька секунд він каже дитині, висунувши язика: "І посмокчи мій язик".

Видання пише, що хлопчик був на заході з філантропічним підрозділом індійської компанії з нерухомості M3M Group M3M Foundation. Він відбувався в Дхарамсалі, де Далай-лама живе у постійному вигнанні.

Водночас група із захисту прав дитини в Делі Haq: Center for Child Rights заявила, що засуджує всі форми жорстокого поводження з дітьми.

"Деякі новини стосуються тибетської культури щодо показування язика, але це відео, безумовно, не стосується будь-якого культурного самовираження, і навіть якщо це так, такі культурні вираження є неприйнятними", - наголосили у заяві.

Довідка: Тензіг Г'ясто нині є найвідомішим живим буддистом у світі. Він є головним духовним лідером школи тибетського буддизму "Жовтий капелюх". Мільйони людей шанують Далай-ламу як реінкарнацію його 13 попередників.

Г'ясто перебуває в Індії з 1959 року після невдалого тибетського повстання проти китайських окупаційних сил. Пізніше він створив власний уряд у місті Дхарамсала на півночі Індії, де перебуває у вигнанні. Він привів туди тисячі тибетців, які пішли за ним.

Лютневий інцидент із хлопчиком є не першим випадком за останні роки, коли дії Далай-лами викликали обурення. Так у 2019 році він вибачався після інтерв'ю BBC, під час якого заявив, що якщо жінка Далай-лама замінить його, вона "має бути привабливішою".