Про це експерт сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Американці нам пообіцяли "HIMARS" - це пускові установки на колісному шасі. Британці "MLRS" - пускові установки на гусеничному шасі, які можуть використовувати ті ж засоби враження, що і "HIMARS". Були обіцянки Канцлера Німеччини Олафа Шольца передати чотири пускові "MLRS" Україні. Ця кількість збільшується, але цього мало. Нам треба сотні пускових і десятки тисяч ракет. Польща заказала собі 500 "HIMARS" для своїх збройних сил. Такий показник нас би цілком задовольнив. Але поки що ми покладаємося на можливості далекобійних гаубиць "М777" та французьких гаубиць "CAESAR", які частково дозволяють нам забезпечити баланс з Росією в артилерії. Ці переозброєння відбуваються точково. Ми вимушені витримувати наступ росіян покладаючись на потенціал особового складу ЗСУ, але людей треба берегти та робити ставку на залізяки", - наголосив Згурець.

Також військовий експерт додав, що темпи постачання зброї не є такими швидкими, як ми очікували.



"40 днів - це темпи, пов’язані з підготовкою німецьких гаубиць "Panzerhaubitze 2000", які нам давно обіцяє Німеччина. Коли ми говоримо про "HIMARS" - термін підготовки два тижні з оголошеною кількістю чотири установки, далі мова буде йти на десятки. Дійсно, темпи постачання є не такими швидкими, як ми очікуємо", - підсумував Згурець.