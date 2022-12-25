Данілов пояснив, чому небажано називати росіян "орками" та "свинособаками"

Про це Данілов повідомив у facebook.

"Нам, напевно, не варто занадто захоплюватися вживанням нових термінів - орк, русня, свинособака… Не потрібно розмивати образ ворога, так би мовити. Пишемо і зразу документуємо для історії: "русскій", "росіянин", "росія" - вбив, напав, пограбував, зґвалтував, зруйнував, збрехав", - заявив Данілов.

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Зокрема, за його словами, це потрібно для того, щоб назавжди закарбувалось в український історичній пам’яті, який саме народ несе повноту колективну відповідальність за криваву війну, і щоб українцям не забути ніколи всю мерзоту російського "братства".

21 грудня секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив ведення переговорів між Росією та Іраном: якщо останній наважиться передати ракети - це буде викликом для України.

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