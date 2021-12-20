Данілов про можливе вторгнення РФ в Україну: зброї буде достатньо для "часу Х" та зустрічі "зелених чоловічків"

Про це він написав у своєму Facebook.

"Ніщо так не тішить око і не заспокоює, як нові гвинтівки UAR-15, снайперські гвинтівки UAR-10, UAR-10M або UBR-008 вітчизняного виробництва. І, до речі, гвинтівка UAR-10 офіційно прийнята на озброєння ЗСУ", - зауважив Данілов.

Він наголосив, що стимулювання приватної підприємницької діяльності - один з пріоритетів українського оборонно-промислового комплексу. Це необхідно, аби "гвинтівок у нас у "час Х" вистачило для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків"

Данілов також додав, що, згідно з соціологічними дослідженнями, майже половина українців у разі загрози готові захищати свою країну зі зброєю в руках.

"А значить, цієї зброї має бути і буде достатньо!", - додав Данілов.