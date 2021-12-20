Данілов про можливе вторгнення РФ в Україну: зброї буде достатньо для "часу Х" та зустрічі "зелених чоловічків"
Секретар РНБО Олексій Данілов та міністр оборони Олексій Резніков відвідали компанію, яка займається виробництвом зброї. Данілов запевнив, що зброї буде достатньо для відсічі ворогу
Про це він написав у своєму Facebook.
"Ніщо так не тішить око і не заспокоює, як нові гвинтівки UAR-15, снайперські гвинтівки UAR-10, UAR-10M або UBR-008 вітчизняного виробництва. І, до речі, гвинтівка UAR-10 офіційно прийнята на озброєння ЗСУ", - зауважив Данілов.
Він наголосив, що стимулювання приватної підприємницької діяльності - один з пріоритетів українського оборонно-промислового комплексу. Це необхідно, аби "гвинтівок у нас у "час Х" вистачило для зустрічі всіх "зелених" та іншого штибу чоловічків"
Данілов також додав, що, згідно з соціологічними дослідженнями, майже половина українців у разі загрози готові захищати свою країну зі зброєю в руках.
"А значить, цієї зброї має бути і буде достатньо!", - додав Данілов.Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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