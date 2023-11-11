Данілов розповів, чому українська економіка не перейде на "військові рейки"
Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що повного переходу економіки України на "військові рейки" не буде, адже це можливо лише в авторитарних державах на зразок колишнього СРСР
Про це він сказав в ефірі "Українського Радіо".
"Коли починають використовувати словосполучення "перехід економіки на воєнні "рейки", то варто усвідомити, що це не зовсім коректна річ. Якби ми жили в СРСР, там, де адміністративна команда переходу всіх і вся, де всі підприємства були державної форми власності, де була зовсім інша система державного управління. Це була замкнута система, тож перейти на військові рейки фізично неможливо", - пояснив секретар РНБО.
За словами Данілова, забезпечення ЗСУ боєприпасами, ракетами та бронетехнікою відбувається силами держави у тісній співпраці з приватними підприємствами, зокрема й в колабораціях з виробниками з інших країн.
"Вже є спільні підприємства, які виготовляють ті чи інші засоби, зокрема і не тільки на території нашої країни, а за її межами. По кожній окремій програмі є рішення або РНБО, або Ставки Верховного Головнокомандувача і ми з кожним днем потужно нарощуємо власні спроможності. Є державні підприємства, які в цьому беруть участь", - додав Данілов.
Він наголосив що за останній рік-півтора брати в цьому участь також почала величезна кількість приватних компаній.
"Морські дрони - це продукт приватної компанії. Мало того, коли ви дізнаєтеся, чим до цього працювала людина, яка створила цю компанію, ви будете дуже здивовані. Він не мав жодного стосунку ані до моря, ані до транспортних засобів. Але хист українців дозволяє нам швидко робити дуже складні речі. Наші партнери на Заході просто в захваті, коли ми можемо за такий короткий проміжок часу зробити речі, які є унікальними", - зазначив Данілов.
- Напередодні стало відомо, що документи міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати 30% загальних видатків держбюджету, свідчать про те, що Росія готується до багаторічної війни проти України.
- Reuters писав, що через збільшення військових видатків економіка Росії увійшла у фазу перегріву. У РФ не вистачає кваліфікованих працівників, рубль слабшає, а державний економічний сектор стає менш ефективним і більш корумпованим.
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