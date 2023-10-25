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Головна Економіка Путін перевів РФ в режим воєнної економіки: це матиме для неї негативні наслідки, - Reuters

Путін перевів РФ в режим воєнної економіки: це матиме для неї негативні наслідки, - Reuters

25 жовтня, 2023 середа
12:54
Економіка Володимир Путін

Через збільшення військових видатків економіка Росії увійшла у фазу перегріву. У РФ не вистачає кваліфікованих працівників, рубль слабшає, а державний економічний сектор стає менш ефективним і більш корумпованим

Про це пише Reuters.

"Його війна проти України може розгортатися не за планом, але президент Володимир Путін все ще може стверджувати, що російська економіка працює, як він каже, "краще, ніж очікувалося раніше". Таке недооцінювання є незвичайним для кремлівського лідера: через жорсткий ринок праці та інфляцію, яка не має ознак спаду, російська економіка фактично перегрівається", - зазначають в агентстві.

Так, влада РФ переводить країну на економіку в режим повного фінансування війни, і може здаватися, що це стимулює економіку. За даними МВФ, ВВП Росії у 2023 році збільшиться на 2,2%, а безробіття на історично низькому рівні 3%.

Зазначається, що хорошим показникам російської економіки також сприяє її поступова адаптація до західних санкцій. Одна це обмежене короткостроковою перспективою. 

Колумніст Reuters Пьєр Бріансон припускає, що "російська військова економіка перегрівається на пороховій бочці", а у середньостроковій перспективі Росії загрожує серія "бомб сповільненої дії":

  • "відтік мізків" через масову еміграцію кваліфікованих кадрів;
  • слабкий неконвертований рубль;
  • збільшення малоефективного і корумпованого державного сектору економіки.

"Перспективи Росії, коли військові видатки почнуть скорочуватися, похмурі. Частковий обхід санкцій не компенсує втрату технологій з Європи чи США. Скорочення інвестицій у школи та освіту через те, що пріоритет у державі надали збройним силам, призведе до скорочення продуктивності у середньостроковій та довгостроковій перспективі. А скорочення інвестицій у систему охорони здоров'я поглибить жахливу демографічну ситуацію", – наголошує автор статті.

Повідомляється, що Росія демонструє всі проблеми економіки, що розвивається, з темпами зростання зрілої індустріальної. І вона змушена покладатися на валюту, яка не є повністю конвертованою, якою керує інший уряд відповідно до власних інтересів. З часом вони можуть виявитися найпотужнішою економічною та стратегічною бомбою уповільненої дії.

Reuters підкреслює, що економіка РФ вже відчуває напругу, і МВФ очікує скорочення зростання ВВП наступного року вдвічі - до 1,1%. 

  • Напередодні стало відомо, що документи міністерства фінансів РФ, згідно з якими у 2024 році на війну Кремль збирається спрямувати 30% загальних видатків держбюджету, свідчать про те, що Росія готується до багаторічної війни проти України.
  • У британській розвідці також зазначали що російські витрати з бюджету стають все більш зосередженими на війні проти України. Проте постійне їх збільшення, як очікується, сприятиме інфляційному тиску всередині РФ.
Росія
Володимир Путін
Війна з Росією
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