Данілов закликав українців не жити в очікуванні ворожого ракетного обстрілу

Про це він сказав в ефірі телемарафону.

"Я хочу всіх заспокоїти. Коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вам про це повідомить. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям, яке і так складне", - сказав Данілов.

Секретар РНБО нагадав, що в Україні діє ефективна система оповіщення, і порадив черпати інформацію про можливі обстріли тільки з офіційних джерел, позаяк Росія робить багато вкидів в інфопростір.

Раніше в ОК "Південь" розповіли, як військові визначають, коли РФ може завдати масованого ракетного удару по Україні.

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