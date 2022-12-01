Данілов закликав українців не жити в очікуванні ворожого ракетного обстрілу
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов закликав українців не жити в очікуванні нового ракетного обстрілу РФ, адже влада всіх попередить
Про це він сказав в ефірі телемарафону.
"Я хочу всіх заспокоїти. Коли буде ракетний обстріл, влада обов'язково вам про це повідомить. Не треба жити постійно в очікуванні якихось неприємностей. Живіть своїм життям, яке і так складне", - сказав Данілов.
Секретар РНБО нагадав, що в Україні діє ефективна система оповіщення, і порадив черпати інформацію про можливі обстріли тільки з офіційних джерел, позаяк Росія робить багато вкидів в інфопростір.
- Раніше в ОК "Південь" розповіли, як військові визначають, коли РФ може завдати масованого ракетного удару по Україні.
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