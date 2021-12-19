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Данія допомагатиме Україні зі спорудженням нових кораблів

19 грудня, 2021 неділя
08:45
Економіка

18 грудня Міністерство інфраструктури України та Міністерство оборони Королівства Данії підписали Меморандум з питань співпраці щодо розвитку та посилення морського потенціалу України

Підписання відбулося під час офіційного візиту в Україну міністерки оборони Данії Тріне Брамсен, розповідає із посиланням на пресслужбу Мінінфраструктури Еспресо.TV.

Зокрема, у рамках Меморандуму планується проєкт будівництва багатоцільових суден. Виробництво буде повністю локалізовано на території України, а понад 50% від обсягу замовлень буде виконано українськими підприємствами.

"Україна має великий потенціал для розвитку суднобудівництва - це й доступ до найбільших судноплавних річок Східної Європи, і сформована портова інфраструктура, та найголовніше - наявні суднобудівні потужності.

Майбутні україно-данські судна будуватимуться на заводі в Україні, використовуючи передовий досвід у проєктуванні наших данських партнерів, а також сучасне обладнання. Сподіваюся на розвиток нашої співпраці з Королівством Данією, особливо у високотехнологічних проєктах", - наводить слова Олександра Кубракова, міністра інфраструктури України, офіційний фейсбук очолюваного ним відомства.

Проєкт буде реалізовано за підтримки уряду Данії та данської Експортної кредитної Агенції (EKF). Судна проєктуватимуть данські компанії відповідно до вимог замовника.

Завершення будівництва першого судна MPV80 передбачається до 2024 року. Воно зможе виконувати десятки функцій, серед яких і проведення пошуково-рятувальних робіт. Судно буде обладнане передовими розробками високотехнологічного спеціалізованого обладнання данських виробників.





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Данія
Мінінфраструктури
кораблі
Міністерство інфраструктури
суднобудування
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