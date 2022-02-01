Данія першою з країн ЄС скасувала всі карантинні обмеження

Про це повідомляє France24.



Так, 1 лютого у Данії почали діяти нові правила, згідно з якими скасовуються усі карантинні обмеження, включно з носінням масок, COVID-сертифікатами та обмеженням на роботу закладів. Відтепер діють лише обмеження на в’їзд до країни, куди пускають з-за меж Шенгенської зони лише вакцинованих.



France24 пише, що таке рішення ухвалили у зв’язку з високим рівнем вакцинації, у тому числі - бустерною дозою. Понад 60% данців отримали третю дозу вакцини, тоді як середній рівень вакцинації бустером у ЄС становить до 45%.



МОЗ Данії вважає, що загалом 80% населення мають імунітет до COVID-19, якщо рахувати також тих, хто вже перехворів на коронавірус. У країні щодня фіксують близько 40-50 тис. нових випадків захворювань, із населенням країни близько 5,8 млн.



Як пише видання, згідно з опитуванням від 31 січня, 64% данців підтримують рішення уряду. Данські епідеміологи підтримали рішення скасувати обмеження у зв’язку з тим, що Омікрон - м’якший варіант вірусу.

Нагадаємо, Фінляндія скасує всі карантинні обмеження протягом лютого.