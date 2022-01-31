Фінляндія скасує всі карантинні обмеження протягом лютого

Про це повідомляє Yle.



Так, перші послаблення заходів заплановані на вівторок, 1 лютого. Ресторанам і кафе буде дозволять працювати до 21:00, однак бари зобов'язані будуть припиняти продаж алкоголю о 17:00, а зачинятися о 18:00.



Заклади можуть продовжити вимагати сертифікати про вакцинацію у відвідувачів. Прем'єрка зазначила, що перепустки не будуть звільняти ресторани від обмежень на продаж алкоголю принаймні до середини лютого.



Крім цього, у регіоні Уусімаа зможуть відкритися громадські спортивні зали та басейни.



Також з 1 лютого скасуються правила на кордонах Фінляндії для пасажирів, які прибувають з країн Шенгенської зони, а також країн ЄС, що не входять в Шенгенську зону.

Нагадамєо, з 27 січня у Англії послабили карантинні правила завдяки масштабній кампанії вакцинації бустерними дозами.