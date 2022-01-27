Завдяки вакцинації: в Англії скасували майже всі COVID-обмеження
З четверга, 27 січня, в Англії послабили карантинні правила завдяки масштабній кампанії вакцинації бустерними дозами
Про це повідомляє Sky News.
Як відомо, ще з 19 січня було скасовано правило соціального дистанціювання. А з 20 січня школярам дозволили не користуватися масками. А вже з 27 січня в Англії скасовується обов'язкове використання COVID-сертифікату як пропуск на масові заходи.
Проте, носіння масок та пред`явлення сертифікатів на заходах залишається на розгляді організаторів.
Зазначається, що обов'язкове носіння маски залишили для громадського транспорту у Лондоні. Однак рекомендація використовувати маску в людних місцях і в закритих приміщеннях зберігається.
"Вакцини та тестування забезпечили нам один із найвищих у Європі рівень захисту, що дозволяє тепер повернутися до "плану А" і повернути більше свободи… Проте, навчаючись "жити з вірусом", ми повинні розуміти, що він поки що нікуди не подівся, тож якщо ви ще не зробили цього - запрошуємо прийти на ваше перше або посилююче щеплення", - зазначив міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.
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