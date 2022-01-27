Завдяки вакцинації: в Англії скасували майже всі COVID-обмеження

Про це повідомляє Sky News.



Як відомо, ще з 19 січня було скасовано правило соціального дистанціювання. А з 20 січня школярам дозволили не користуватися масками. А вже з 27 січня в Англії скасовується обов'язкове використання COVID-сертифікату як пропуск на масові заходи.



Проте, носіння масок та пред`явлення сертифікатів на заходах залишається на розгляді організаторів.



Зазначається, що обов'язкове носіння маски залишили для громадського транспорту у Лондоні. Однак рекомендація використовувати маску в людних місцях і в закритих приміщеннях зберігається.



"Вакцини та тестування забезпечили нам один із найвищих у Європі рівень захисту, що дозволяє тепер повернутися до "плану А" і повернути більше свободи… Проте, навчаючись "жити з вірусом", ми повинні розуміти, що він поки що нікуди не подівся, тож якщо ви ще не зробили цього - запрошуємо прийти на ваше перше або посилююче щеплення", - зазначив міністр охорони здоров'я Саджид Джавід.

Нагадаємо, що ВООЗ рекомендує країнам не забороняти міжнародні подорожі через "Омікрон".

Словаччина запровадила карантинні обмеження, щоб стримати поширення COVID-19.

У Латвії з 25 січня заборонять тканинні маски: дозволені лише медичні або респіратори FFP2.