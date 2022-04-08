Данія планує створити "українські містечка" для розміщення біженців
Уряд Данії планує побудувати те, що міністр імміграції країни назвав "українськими містами", щоб розмістити біженців з України, яких очікують у найближчі місяці
Про це повідомляє The Local Denmark.
Такий захід вжили, оскільки кількість біженців, яка очікується за відносно короткий проміжок часу, може ускладнити національну систему соціального забезпечення, сказав міністр імміграції та інтеграції Маттіас Тесфає.
Поки конкретних термінів не повідомляють, але міністр очікує на "жменьку" міст, які можуть розташовуватися навколо об’єктів, які не використовуються, таких як школи, лікарні, чи казарми. Населення міст, ймовірно, буде сотні, а не тисячі людей.
Тесфає сказав, що до Великодня в Данії очікують 40 тисяч українських біженців. Також щоб зробити "українські міста" життєздатними, до імміграційних правил Данії можливо внесуть низку законодавчих змін.
- Нагадаємо, українські біженці, яки приїхали до Данії на власному авто, можуть отримати безкоштовне прикордонне страхування.
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