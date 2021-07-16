Данія відкриває в'їзд для українців з 17 липня

Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Данія відкривається для усіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз, як в старі добрі часи. В'їзд можливий зі свіжим негативним тестом плюс тест по прибуттю. Країна за країною відновлюємо дію безвізу з ЄС", - написав Кулеба.



