Данія відкриває в'їзд для українців з 17 липня
Данія знімає введені раніше для громадян України обмеження на в'їзд у рамках протидії поширенню COVID-19
Про це в Twitter повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Данія відкривається для усіх типів подорожей українців вже завтра, 17 липня, з 16:00. Безвіз, як в старі добрі часи. В'їзд можливий зі свіжим негативним тестом плюс тест по прибуттю. Країна за країною відновлюємо дію безвізу з ЄС", - написав Кулеба.
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