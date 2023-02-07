Данія вирішила передати Україні списані танки Leopard

Про це повідомляє DR Nyheder.

"Списані данські танки Leopard 1A5 мають бути очищені від пилу, доведені до готовності та відправлені на поле бою в Україні", - йдеться в повідомленні.

Таким чином Данія долучається до "танкової коаліції" країн, які жертвують Україні "Леопарди".

Видання зазначає, що йдеться про танки Leopard старішого виробництва, які вже не входять до складу збройних сил Данії. У 2010 році їх продали німецькій компанії FFG, але вони досі перебувають у Данії.

"Очікується, що завдяки співпраці можна буде доставити на бойові дії в Україні тризначну кількість старих німецьких танків", - зазначає ЗМІ.