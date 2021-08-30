Данські вчені відкрили острів, який є найближчою сушею до Північного полюсу

Про це повідомляє ZN.ua.

"Ми не збиралися відкривати новий острів", - заявив один з дослідників Мортен Раш.

Спочатку вчені подумали, що опинилися на Одааку - острові, який знаходиться на відстані 718 кілометрів від Північного полюса. Але потім виявилося, що це інша частина суші, яка знаходиться в 780 метрах північніше від острова.

Острів піднімається приблизно на три метри над рівнем моря,. Він складається в основному з мулу та грунту і скель, залишених льодовиками. Вчені хочуть назвати його Qeqertaq Avannarleq, що в перекладі з гренландської означає "найпівнічніший острів".

На думку дослідників, поява острова стала прямим наслідком глобального потепління.