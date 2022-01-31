Данський футболіст Еріксен, який ледь не помер на Євро-2020, повернувся в АПЛ
Данський півзахисник Крістіан Еріксен став новим гравцем англійського "Брентфорда"
Про це повідомляє офіційний Twitter "Брентфорда".
Крістіан Еріксен підписав з "Брентфордом" контракт до літа 2022 року, тобто до кінця поточного сезону. Фінансові умови контракту данця з англійцями - не відомі. Футболіст дістався клубу АПЛ безкоштовно.
Попередній клуб Еріксена - "Інтер" - був вимушений розірвати контракт з данцем, в якого встановлено кардіовертер-дефібрилятор, оскільки в Італії діють жорсткі обмеження на роботу з такими пристроями.
12 червня 2021 року під час матчу групового етапу Євро-2020 між збірними Данії та Фінляндії Крістіан Еріксен знепритомнів через зупинку серця. Його життя врятували медики.
Окрім "Інтера", 29-річний хавбек виступав за нідерландський "Аякс" та англійський "Тоттенгем".
У складі збірної Данії хавбек провів 109 матчів і забив 36 голів.
"Брентфорд" займає в Прем'єр-лізі 14-те місце.
- 2 листопада Еріксен вирішив відновити кар'єру.
- 2 грудня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен відновив тренування після зупинки серця в матчі Євро-2020.
- 17 січня стало відомо, що експівзахисник лондонського "Тоттенгема" Крістіан Еріксен може перейти до англійського "Брентфорда".
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