Давоський економічний форум заморозив усі відносини з РФ

Про це заявила речниця Всесвітнього економічного форуму Аманда Руссо, повідомляє Politico.



"Ми не співпрацюємо з жодною особою, яка потрапила під санкції, і заморозили всі відносини з російськими структурами", - сказала Руссо.



Форум заморозив свої відносини з Росією, включаючи стратегічне партнерство з російськими олігархами. Також зупинив роботу дослідницький центр у Москві та консультативна рада на чолі з економічним радником президента РФ Володимира Путіна.



Однак ВЕФ залишає відкритою можливість слугувати мостом між Росією та Україною після завершення активного конфлікту.



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