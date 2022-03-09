Давоський економічний форум заморозив усі відносини з РФ
Всесвітній економічний форум у Давосі заморозив усі відносини з Росією та призупинив стратегічне партнерство з російськими бізнесменами
Про це заявила речниця Всесвітнього економічного форуму Аманда Руссо, повідомляє Politico.
"Ми не співпрацюємо з жодною особою, яка потрапила під санкції, і заморозили всі відносини з російськими структурами", - сказала Руссо.
Форум заморозив свої відносини з Росією, включаючи стратегічне партнерство з російськими олігархами. Також зупинив роботу дослідницький центр у Москві та консультативна рада на чолі з економічним радником президента РФ Володимира Путіна.
Однак ВЕФ залишає відкритою можливість слугувати мостом між Росією та Україною після завершення активного конфлікту.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.22
Купівля 29.22Продаж 31.45
-
EUR
Купівля 32.28Продаж 34.59
- Актуальне
- Важливе