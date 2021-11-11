Дай Бог, щоб залишили голи на Боснію, - тренер збірної Петраков прокоментував несподівану нічию проти Болгарії

Петраков дав після матчу коментар в етері телеканалу "Футбол 1".



Тренер вважає, що збірна України провела хороший матч проти Болгарії (1:1), а для позитивного результату не вистачило технічної майстерності гравців.



"Мені дуже сподобалася гра збірної України. Я всім задоволений, задоволений хлопцями. Це його величність футбол. Тим він і чудовий. Було багато моментів, але їх не використали. Претензій немає. 36 ударів? Такого у збірній у мене не було. Я ніколи не скажу, що нам не щастить. Це чисто технічна майстерність футболістів. Звичайно, хочеться, щоб був позитивний результат у Боснії. Зробимо все для перемоги у Боснії. Дай Боже, щоб голи залишили на Боснію", - сказав Олександр Петраков.

16 листопада команда Петракова зіграє у Зениці проти Боснії і Герцеговини у кваліфікації чемпіонату світу.

Україна перед вирішальним матчем групового раунду відбору ЧС-2022 має 9 очок та займає в групі D друге місце. Боснія і Герцеговина з 7 пунктами четверта. Лідирує з 12 балами Франція, Фінляндія з 8 пунктами третя, Казахстан набрав 3 очка та замикає турнірну таблицю.

11 листопада у товариському матчі збірна України з футболу неочікувано зіграла внічию проти Болгарії.