Дайте нам зброю! Чи ви хочете, щоб усіх українців знищили росіяни? - Іллєнко до європейських лідерів
Політик, народний депутат VIII скликання Андрій Іллєнко закликає європейських лідерів та міжнародну спільноту в цілому надати Україні всю можливу зброю для боротьби з російськими окупантами, які чинять геноцид проти українців
Екснардеп зробив це в програмі "Вердикт з Сергієм Руденком" на Еспресо.TV.
"От що ще має статися, скільки ще треба, щоб було вбито і зґвалтовано українських людей, щоб усім було зрозуміло, що необхідно робити? Сьогодні вже не час заяв. Перш за все, я апелюю до міжнародної спільноти. Зараз ми проходимо таку точку, коли треба визначатися: ми взагалі люди, чи ми нелюди? І тут уже немає цих виправдань, що не все так однозначно, що ми маємо надати ще якісь додаткові аргументи. Які потрібні ще аргументи, щоб зрозуміти, що Росія - це імперія зла?", - зазначив Іллєнко.
На думку політика, устрій Росії - це нацизм XXI століття, а російські військові, які прийшли на українську землю та вчиняють геноцид проти українців - військові злочинці.
"Уся можлива зброя, яка сьогодні тільки є, повинна бути надана Україні. Ви не хочете воювати, ви боїтесь? Українці готові воювати й воюють. Дайте нам зброю! Досить уже розповідати, що ви боїтеся ескалації конфлікту. Ви хочете чого, щоб усіх українців знищили повністю до одного? І ви далі потім про щось домовлялися з Путіним? Ви маєте передати сьогодні все, що у вас є, для України. Ви маєте передати всі танки, всі бойові машини, ракети - все, що завгодно. Адже сьогодні українці захищають не просто своє право на життя, а взагалі існування справедливості у світі. Тому що, як може існувати світ, де ядерна держава може вчиняти геноцид, може вчиняти масові військові злочини? І на це закриваються очі. На цьому світопорядок не побудуєш, це завершиться просто колапсом, ядерною війною, знищенням всього людства. Якщо ви сьогодні не будете всім можливим допомагати Україні", - звернувся Андрій Іллєнко до міжнародної спільноти.
- Нагадаємо, 4 квітня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький ініціював створення спеціальної комісії для розслідування злочинів російської армії у Київській області, зокрема в Бучі.
- Президент України приїхав до Бучі на Київщині, де зафіксовано свідчення масових убивств мирних жителів росіянами, та поспілкувався з місцевими жителями.
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