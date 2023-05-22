Про це заявив білоруський опозиціонер, ексміністр культури Білорусі Павло Латушко, який нині живе в Польщі, передає Sky News.

Білоруськалій виробляє поташ – хімічну речовину, яка використовується в добривах для сільськогосподарських культур.

Білорусь, яка допомагає Росії в її планах окупувати Україну, є третім за величиною виробником калію після Канади та Росії.

"Це можливість для Лукашенка щороку отримувати щонайменше півтора мільярда доларів доходу, які він витрачатиме на війну", — сказав Латушко під час зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок для неофіційних переговорів, які, як очікується, будуть зосереджені на санкціях проти Білоруськалія та Білоруської калійної компанії, яка експортує продукцію компанії.