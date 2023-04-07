Про це пише The Guardian.

"Чавушоглу погодився з Росією щодо необхідності зняття обмежень на експорт російського зерна та добрив... Він сказав, що це необхідно зробити, щоб угоду було продовжено", - зазначає видання.

Російська сторона вимагає:

перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT;

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування;

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів;

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса";

розблокування зарубіжних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

Лавров на зустрічі з Чавушоглу сказав, що "зернова угода" має включати й експорт російського зерна, натомість вивозять тільки українське збіжжя. Він укотре заявив, що зерно вивозять переважно до Європи, а на найбідніші країни нібито припадає лише 3% усього, що відвантажує Україна.

"Російська частина пакету, оформлена спеціальним меморандумом між ООН і нашою країною, узагалі не виконується", – поскаржився Лавров.