Туреччина вважає, що для продовження "зернової угоди" потрібно зняти обмеження на експорт російських добрив
Міністри закордонних справ Росії і Туреччини Сергій Лавров і Мевлют Чавушоглу 7 квітня обговорили в Анкарі продовження чорноморської зернової ініціативи
Про це пише The Guardian.
"Чавушоглу погодився з Росією щодо необхідності зняття обмежень на експорт російського зерна та добрив... Він сказав, що це необхідно зробити, щоб угоду було продовжено", - зазначає видання.
Російська сторона вимагає:
- перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT;
- поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування;
- скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів;
- відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса";
- розблокування зарубіжних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.
Лавров на зустрічі з Чавушоглу сказав, що "зернова угода" має включати й експорт російського зерна, натомість вивозять тільки українське збіжжя. Він укотре заявив, що зерно вивозять переважно до Європи, а на найбідніші країни нібито припадає лише 3% усього, що відвантажує Україна.
"Російська частина пакету, оформлена спеціальним меморандумом між ООН і нашою країною, узагалі не виконується", – поскаржився Лавров.
- 14 березня в МЗС РФ запропонували продовжити "зернову угоду" на 60 днів.
- Своєю чергою міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів не відповідає підписаним домовленостям, які передбачають продовження щонайменше на 120 днів.
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