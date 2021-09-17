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ДБР не встановило, чи був нардеп-"слуга" Трухін за кермом під час ДТП під Києвом

17 вересня, 2021 п'ятниця
12:32
Кримінал ДТП

Слідчі у справі за фактом ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна поки не отримало інформацію щодо , хто був за кермом автомобіля під час аварії

Про це повідомив в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

Він розповів, що ДБР призначило декілька експертиз у справі.

"Після цього ухвалюватимемо рішення щодо процесуального статусу кожної особи, яка перебувала в транспортному засобі. Уже встановлені всі учасники тієї події", - сказав Сухачов.

За його словами, не встановлено хто перебував безпосередньо за кермом автомобіля,

"Ми не отримали матеріали з камер відеоспостереження", - додав Сухачов.

Він додав, що був проведений аналіз записів відеокамер, які встановлені дорогою від Полтави до Києва, але на ділянці "Бориспіль-Київ" проводився ремонт, і камери були демонтовані.

"Але є інформація, що існує таке відео, і ми наявними каналами комунікації закликали всіх громадян України надати допомогти слідству. На жаль, поки що нічого не отримали", - наголосив Сухачов.

 

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ДТП
ДБР
Олександр Трухін
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