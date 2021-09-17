ДБР не встановило, чи був нардеп-"слуга" Трухін за кермом під час ДТП під Києвом
Слідчі у справі за фактом ДТП за участю нардепа "Слуги народу" Олександра Трухіна поки не отримало інформацію щодо , хто був за кермом автомобіля під час аварії
Про це повідомив в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.
Він розповів, що ДБР призначило декілька експертиз у справі.
"Після цього ухвалюватимемо рішення щодо процесуального статусу кожної особи, яка перебувала в транспортному засобі. Уже встановлені всі учасники тієї події", - сказав Сухачов.
За його словами, не встановлено хто перебував безпосередньо за кермом автомобіля,
"Ми не отримали матеріали з камер відеоспостереження", - додав Сухачов.
Він додав, що був проведений аналіз записів відеокамер, які встановлені дорогою від Полтави до Києва, але на ділянці "Бориспіль-Київ" проводився ремонт, і камери були демонтовані.
"Але є інформація, що існує таке відео, і ми наявними каналами комунікації закликали всіх громадян України надати допомогти слідству. На жаль, поки що нічого не отримали", - наголосив Сухачов.
- Раніше повідомлялося, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Трухін, який став винуватцем ДТП з 6 постраждалими на Бориспільській трасі при в'їзді в Київ, залишив країну.
- Згодом, у поліції прокоментували ДТП з нардепом Трухіним. Справу передали у ДБР.
- Трухін заявив, що проходить амбулаторне лікування після ДТП і максимально сприяє поліції у розслідуванні.
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