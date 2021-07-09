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ДБР підозрює посадовців КМДА та "Київводоканалу" у розкраданні понад 150 млн грн

9 липня, 2021 п'ятниця
13:00

Державне Бюро Розслідувань (ДБР) підозрює посадовців Київської міської державної адміністрацїі та "Київводоканалу" у розкраданні понад 150 млн грн на будівництві Бортницької станції аерації у Києві

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Згідно з повідомленням, ДБР перевіряє інформацію щодо привласнення посадовцями КМДА та "Київводоканалу" коштів під час будівництва першої черги Бортницької станції аерації у Києві та реконструкції комунальних об'єктів столиці.

За попередніми даними, чиновники перевищили службове становище та завищили вартість проведених робіт та закуплених матеріалів на загальну суму понад 150 млн грн. Правоохоронці також вивчають ймовірність виведення цих коштів через підконтрольні організації за сприяння посадових осіб податкової.

За інформацією ДБР, "Київводоканал у 2020 році після проведення двох тендерів на виконання будівельних робіт з реконструкції ділянки Сирецького самопливного каналізаційного колектору в Подільському районі та каналізаційного колектору в Оболонському районі Києва, використали залізобетонні труби, вартість і технічні показники яких були значно нижчими, ніж заявлені у тендерній документації на сайті "Прозорро".

Зазначається, що під час обшуків на підприємства співробітники ДБР вилучили документацію, що стосується виконання будівельних робіт на цих об'єктах. Правоохоронці також встановлюють причетних осіб.

У разі доведення вини за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, підозрювані можуть отримати до шести років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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КМДА
Київводоканал
розкрадання
ДБР
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