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ДБР розслідує оприлюднення документів щодо зриву затримання вагнерівців як розголошення держтаємниці

19 листопада, 2021 п'ятниця
13:06

Державне бюро розслідувань почало провадження за ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу України (розголошення відомостей, що становлять держтаємницю) через публікацію документів про підготовку затримання вагнерівців

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

"У мережі Інтернет 18 листопада 2021 року опубліковано документи, які містять відомості щодо планування та виконання Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та Службою безпеки України заходів, пов'язаних із організацією затримання на території України бойовиків ПВК "Вагнер". У межах відкритого кримінального провадження буде здійснена перевірка щодо автентичності цих документів, а також встановлено військовослужбовців, які мали доступ до цих документів та можуть бути причетні до їх витоку", - повідомляє ДБР.

Санкція ч. 1 ст. 328 Кримінального кодексу України передбачає від 2 до 5 років  позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

  • Нагадаємо, 18 листопада 2021 року журналістка Яніна Соколова оприлюднила документи про підготовку затримання вагнерівців. За словами журналістки, документи підкинули до її робочого офісу на флешці.
  • Раніше, 17 листопада міжнародна група розслідувачів Bellingcat опублікувала дві частини розслідування про українську спецоперацію із затримання бойовиків ПВК Вагнера.
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ДБР
Вагнергейт
зрив спецоперації
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