ДБР викликало на допит голову партії "Голос" Рудик у справі про можливу розтрату понад 1 млн грн

Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на пресслужбу ДБР та брифінг Кіри Рудик.



"Слідчі Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом можливої розтрати бюджетних коштів керівництвом політичної партії "Голос" на загальну суму понад 1 млн грн", - йдеться у повідомленні.



У ДБР заявили, що під час проведення аналізу звітності партії працівники НАЗК виявили, що укладені керівництвом "Голосу" договори із надання послуг та виконання робіт низкою ФОПів мають ознаки фіктивності, про що склали відповідний акт.



Під час досудового розслідування перевіряються обставини можливої розтрати грошових коштів керівництвом політичної партії "Голос" в особливо великих розмірах, додали у відомстві.



Під час брифінгу після допиту Кіра Рудик назвала справу "сфабрикованою".



"Ми вважаємо, що це просто спроба на колінці зліпити ще одну справу проти опозиційних політичних сил, для того щоб закрити нам рота. Це все виглядає абсолютним способом, по-перше, відволікання уваги від справи Трухіна, по-друге, спробою таким чином змусити нас відмовитися від своєї опозиційної позиції", - сказала вона.

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