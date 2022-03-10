ДБР викрило майже 40 зрадників серед українських посадовців та правоохоронців
ДБР розслідує 38 проваджень щодо допомоги Росії українськими посадовцями та правоохоронцями
Про це повідомила пресслужба відомства.
Провадження відкриті за ст. 111 КК України - "держзрада".
"Серед іншого, слідчі ДБР розпочали кримінальні провадження щодо декількох працівників поліції у Маріуполі. Вони вчинили державну зраду в умовах воєнного стану та перейшли на бік ворога", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що фіксують лише поодинокі випадки переходу правоохоронців на бік російської влади.
"Переважна більшість не зраджує народові України і продовжує героїчно боронити нашу Батьківщину. Правоохоронці виявляють також представників місцевого самоврядування, які активно підтримують та пропагують Російську агресію. Зокрема, одного посадовця було затримано у Краматорську", - заявили у бюро.
У ДБР додали, що такі випадки фіксуються і на тимчасово окупованих територіях.
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