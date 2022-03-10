ДБР викрило майже 40 зрадників серед українських посадовців та правоохоронців

Про це повідомила пресслужба відомства.



Провадження відкриті за ст. 111 КК України - "держзрада".

"Серед іншого, слідчі ДБР розпочали кримінальні провадження щодо декількох працівників поліції у Маріуполі. Вони вчинили державну зраду в умовах воєнного стану та перейшли на бік ворога", - йдеться у повідомленні.

Там додали, що фіксують лише поодинокі випадки переходу правоохоронців на бік російської влади.



"Переважна більшість не зраджує народові України і продовжує героїчно боронити нашу Батьківщину. Правоохоронці виявляють також представників місцевого самоврядування, які активно підтримують та пропагують Російську агресію. Зокрема, одного посадовця було затримано у Краматорську", - заявили у бюро.

У ДБР додали, що такі випадки фіксуються і на тимчасово окупованих територіях.

