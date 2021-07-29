ДБР заарештувало 45 об'єктів нерухомого майна ФПУ, яке планували незаконно продати

Про це повідомляє пресслужба ДБР.



Як зазначається, з 1992 року до сьогодні посадовці ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" та ЗАТ "Укрпрофтур" брали участь у незаконному відчуженні курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, що перебувають на балансі їхніх відомств.



Наприкінці травня 2021 року слідчі вже провели низку обшуків у приміщеннях ФПУ та дочірніх підприємств. У четвер, 29 липня, також відбулися обшуки в офісних приміщеннях, де зберігалися документи ФПУ, "Укрпрофоздоровниці" та "Укрпрофтуру", а також за місцями проживання керівництва ФПУ.



Під час обшуків вилучено речі, документи та гроші, які підтверджують протиправні дії посадовців.



Попередньо кримінальні злочини кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем групою осіб в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.



Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.

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