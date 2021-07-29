ДБР заарештувало 45 об'єктів нерухомого майна ФПУ, яке планували незаконно продати
Слідчі Державного бюро розслідувань заарештували 45 об'єктів нерухомого майна Федерації профспілок України (ФПУ) та її акціонерних товариств, які планувалося продати найближчим часом
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Як зазначається, з 1992 року до сьогодні посадовці ЗАТ "Укрпрофоздоровниця" та ЗАТ "Укрпрофтур" брали участь у незаконному відчуженні курортно-оздоровчих, спортивних та інших державних комплексів, що перебувають на балансі їхніх відомств.
Наприкінці травня 2021 року слідчі вже провели низку обшуків у приміщеннях ФПУ та дочірніх підприємств. У четвер, 29 липня, також відбулися обшуки в офісних приміщеннях, де зберігалися документи ФПУ, "Укрпрофоздоровниці" та "Укрпрофтуру", а також за місцями проживання керівництва ФПУ.
Під час обшуків вилучено речі, документи та гроші, які підтверджують протиправні дії посадовців.
Попередньо кримінальні злочини кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем групою осіб в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 364 (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років із конфіскацією майна.
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