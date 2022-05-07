ДБР заблокувало схему виведення мільйонів доларів для бізнесу з Росії та Білорусі

Про це ДБР повідомило в телеграмі.

"Працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану групу, що намагалася заробити в умовах агресії РФ проти України. Ділки організували незаконне виведення з країни коштів російського та білоруського бізнесу, які могли бути націоналізовані та направлені на потреби ЗСУ", - ідеться в заяві.

Зловмисників викрили під час проведення фільтрації для росіян і можливих учасників ДРГ. Його організатори мали по декілька паспортів на різні прізвища. До початку повномасштабної війни РФ проти України шахраї займалися легалізацією грошей, мінімізацією податків і виведенням коштів через афільований конвертаційний центр.

Зловмисники використовували корупційні зв'язки в реєстраційних та інших органах влади для отримання підроблених документів. На несправжні паспорти вони реєстрували комерційні структури й активно використовували їх у своїй оборудці. Так, протягом кількох місяців 2021-2022 років через фіктивні фірми шахраї перевели в готівку понад 110 млн грн. З початком повномасштабного вторгнення РФ вони "розширили" бізнес і нелегально виводили гроші "контрагентів" з України через механізм "перестановок" готівки.

Під час обшуків у затриманих вилучили майже $1,5 млн та €150 тис., підроблені паспорти громадян України, печатки та документи фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку з доказами злочинів.

Тривають слідчі дії в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів) КК України, тривають слідчі дії. Правоохронці також встановлють особи посадовців, які допомогли шахраям отримати фальшиві документи.

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