ДБР запустило гарячу лінію для повідомлень громадян про необґрунтовані активи посадовців

Про це повідомила пресслужба ДБР.



Згідно з повідомленням, ДБР запустило окрему лінію для отримання повідомлень про наявність у посадових осіб необґрунтованих активів. Також Бюро створило на сайті спеціальну форму для звернень.



Так, залишити повідомлення можна за телефоном +38 (044) 300 27 07 на спеціальну телефонну лінію ДБР з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, у п'ятницю - з 9:00 до 16:45. Слід враховувати, що перерва на обід у ці дні з 13:00 по 13:45. Вночі, на вихідні та святкові дні громадяни можуть залишити звернення, заяву, або повідомити інформацію на автовідповідач.



Крім того, повідомлення можна надіслати на адресу е-пошти assets@dbr.gov.ua або поштою на адресу ДБР вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ, 01032. Повідомити також можна піч час особистого прийому у приймальні громадян центрального апарату ДБР або залишивши звернення у спеціальній скриньці для кореспонденції у приміщенні центрального апарату відомства.



У пресслужбі наголосили, що повідомлення можна залишити анонімно. Керівництво ДБР триматиме це питання на особистому контролі, а всі отримані відомості перевірятимуться.



Зазначається, що залишити повідомлення можуть представники громадськості, засобів масової інформації та небайдужих осіб у разі наявності інформації, яку ДБР може використати для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів.



У пресслужбі також пояснили, що під "активами" маються на увазі грошові активи (готівка, кошти на банківських рахунках або у фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, роботи чи послуги, надані посадовій особі. Вартість активу при цьому має становити від 1 003 500 грн до 7 377 500 грн або до 6 831 500 - у 2020 році та до 6 243 250 - у 2019 році, а сам актив має бути набутим після 28 листопада 2019 року.

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