ДБР запустило гарячу лінію для повідомлень громадян про необґрунтовані активи посадовців
Державне бюро розслідувань (ДБР) запустило гарячу лінію для анонімних повідомлень громадян про необґрунтовані активи посадовців
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Згідно з повідомленням, ДБР запустило окрему лінію для отримання повідомлень про наявність у посадових осіб необґрунтованих активів. Також Бюро створило на сайті спеціальну форму для звернень.
Так, залишити повідомлення можна за телефоном +38 (044) 300 27 07 на спеціальну телефонну лінію ДБР з понеділка по четвер з 9:00 до 18:00, у п'ятницю - з 9:00 до 16:45. Слід враховувати, що перерва на обід у ці дні з 13:00 по 13:45. Вночі, на вихідні та святкові дні громадяни можуть залишити звернення, заяву, або повідомити інформацію на автовідповідач.
Крім того, повідомлення можна надіслати на адресу е-пошти assets@dbr.gov.ua або поштою на адресу ДБР вул. Симона Петлюри, буд. 15, м. Київ, 01032. Повідомити також можна піч час особистого прийому у приймальні громадян центрального апарату ДБР або залишивши звернення у спеціальній скриньці для кореспонденції у приміщенні центрального апарату відомства.
У пресслужбі наголосили, що повідомлення можна залишити анонімно. Керівництво ДБР триматиме це питання на особистому контролі, а всі отримані відомості перевірятимуться.
Зазначається, що залишити повідомлення можуть представники громадськості, засобів масової інформації та небайдужих осіб у разі наявності інформації, яку ДБР може використати для виявлення необґрунтованих активів та збору доказів.
У пресслужбі також пояснили, що під "активами" маються на увазі грошові активи (готівка, кошти на банківських рахунках або у фінансових установах), інше майно, майнові права, нематеріальні активи, криптовалюти, обсяг зменшення фінансових зобов'язань, роботи чи послуги, надані посадовій особі. Вартість активу при цьому має становити від 1 003 500 грн до 7 377 500 грн або до 6 831 500 - у 2020 році та до 6 243 250 - у 2019 році, а сам актив має бути набутим після 28 листопада 2019 року.
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