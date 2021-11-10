ДБР затримало на Херсонщині депутата, який вимагав у чоловіка 300 тис. грн за встановлення "потрібної" ціни у держзакупівлі

Про це повідомляє ДБР.



У липні 2021 року Херсонська обласна рада розглядала питання щодо придбання LED-екрана, який був встановлений у місцевому аеропорту рекламним агентством.



“Власник агентства висловив готовність продати екран, але його не влаштовувала ціна, запропонована Радою. Він звернувся до депутата Херсонської облради, який є членом бюджетної комісії, аби той допоміг збільшити ціну хоча би до собівартості LED-екрана”, - розповіли у Бюро.



Депутат сказав, що може “домовитися” про збільшення ціни удвічі, але власник рекламного агентства має заплатити йому за це 300 тис. грн. Він зауважив, що частину грошей він нібито віддасть правоохоронцям, аби вони "не помітили" раптового подорожчання.



Працівники ДБР затримали депутата 9 листопада 2021 року одразу після того, як він отримав усю суму хабара. Зловмисникові загрожує до 8 років ув’язнення за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене у великих розмірах).







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