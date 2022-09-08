ДБР заявило, що викрило благодійну організацію на продажу бронежилетів військовим

Про це повідомляє ДБР.

Зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення РФ до України столична благодійна організація оголосила збір одного мільйона доларів США на потреби Збройних сил України. У своїх постах в соціальних мережах благодійники зобов’язувались купити та безоплатно передати українським військовим бронежилети, каски, медикаменти та автомобілі.

"Але після ввезення на митну територію України не менше однієї тисячі бронежилетів та пластин під виглядом гуманітарної допомоги, голова організації спільно зі своїми працівниками та службовими особами вирішили заробити грошей. Вони встигли продати 30 одиниць індивідуального захисту на суму понад 500 тис. гривень військовим перед тим, як були викриті", - йдеться у повідомленні.

Керівник організації підозрюється у продажу гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі та під час дії воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Досудове розслідування триває. Встановлюються інші особи, які були причетні до незаконного продажу бронежилетів.

Процесуальне керівництво здійснює Київська міська прокуратура.

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